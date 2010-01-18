Центрвибирчком оголосив перерву

У засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву до 19 січня.

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

У повідомленні нагадується, що сьогодні Центрвиборчком розпочав прийом протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів. Здійснювати його вона буде в режимі продовжуваного засідання, яке завершиться тільки після прийому останнього з доставлених до Комісії протоколів ОВК.

У цьому зв’язку відповідно до вимог виборчого законодавства протокольним рішенням було уповноважено членів Центральної виборчої комісії згідно з їх закріпленням за Автономною Республікою Крим, областями, містами Києвом та Севастополем повідомляти відповідні окружні виборчі комісії територіальних виборчих округів з виборів Президента України 17 січня 2010 року про рішення Комісії щодо необхідності розглянути питання про внесення змін до протоколів цих комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів шляхом складення протоколів з позначкою "Уточнений".