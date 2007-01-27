Погода на 28 січня - 1 лютого

Завтра, 28 січня, на території України часом очікується невеликий сніг, вранці та вдень у Приазов’ї та східних областях помірний сніг, в Криму мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10°, вдень 2-7° морозу; у південній частині впродовж доби 0-5° морозу, на Південному узбережжі Криму впродовж доби 0-3° тепла.

29-30 січня в Україні у зв’язку з переміщенням циклону з північного заходу очікується ускладнення погодних умов: 29 січня у західних та північних областях, 30 січня у східних, центральних, південних областях та в Криму сильні снігопади, хуртовини, снігові замети, посилення північно-західного та північного вітру до 15-20 м/с, у західних областях, в Криму та Приазов’ї місцями 25-30 м/с, на високогір’ї Карпат 40 м/с.

31 січня на території України очікується послаблення та припинення опадів та небезпечних явищ.

30 січня температура вночі 10-15° морозу, на півночі Лівобережжя місцями до 20° морозу, у східних областях 7-12° морозу, вдень в Україні 5-10° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

Температура у західних областях вночі 31 січня 3-8° морозу, 1 лютого від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у східних областях та на півночі Лівобережжя 31 січня вночі 13-19° морозу, вдень 6-12° морозу, 1 лютого вночі 7-13° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті території 31 січня вночі 7-13° морозу, вдень 2-7° морозу, на півдні до 2-4° тепла, 1 лютого вночі 2-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні 1-6° тепла.

Завтра у Києві та області хмарно, часом невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 6-8°, вдень 4-6° морозу; по області вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу.

29-30 січня очікується ускладнення погодних умов. 29 січня сніг, вранці та вдень місцями сильний сніг, хуртовини, температура вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу. 30 січня невеликий сніг, температура вночі 10-15° морозу, вдень 5-10° морозу. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі 29 та впродовж 30 січня пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

31 січня -1 лютого у столиці та області часом сніг, мокрий сніг (31 січня невеликий). Температура 31 січня вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу; 1 лютого вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.