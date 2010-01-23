Позбавлення Федерації тенісу статусу не знімає з неї відповідальності

Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту заявляє, що позбавлення Федерації тенісу України статусу “національної” не знімає з неї відповідальності за організацію і проведення офіційних міжнародних змагань: матчу Кубка Федерації "Україна - Італія" в лютому та матчу Кубка Девіса "Україна - Латвія" у березні 2010 року.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Мінсім`ї.

Зазначається, що рішення про зміну терміну статусу "національної" ФТУ прийнято колегією міністерства на підставі аналізу виконання зобов’язань федерації (згідно з договором між ФТУ і Мінсім’ї) та відповідно до чинного законодавства. У прес-службі інформують, що аналіз було проведено спеціальною комісією, створеною на вимогу народних депутатів України та представників громадськості.

“Надання статусу “національна” на наступний термін буде проводитися на конкурсних засадах та у спосіб, який визначено відповідними нормативно-правовими документами”, - заявляють в Мінсім’ї.

Щодо організації та проведення матчів Кубка Федерації “Україна – Італія» та Кубка Девіса «Україна – Латвія», у відомстві зазначають, що організація та проведення в Україні спортивних змагань міжнародних федерацій з видів спорту здійснюється всеукраїнською громадською організацією, яка від України є членом відповідної міжнародної федерації.

“Оскільки матчі Кубка Федерації та Кубка Девіса є змаганнями Міжнародної федерації тенісу (ITF), то очевидно, що вони мають буди проведені Федерацією тенісу України як членом зазначеної міжнародної федерації”, - наголошують у міністерстві.

Причому делегування цих зобов`язань не допускається, а наявність статусу "національної" не є обов’язковою умовою проведення вказаних змагань, підкреслюють в Мінсім’ї.

Якщо ж у Федерації тенісу України виникли проблеми з проведенням вказаних змагань, то міністерство рекомендує інформувати про це міжнародну організацію, адже тільки ITF має право звертатись до органів державної влади щодо проведення таких змагань.

“У випадку, коли міністерство отримає відповідну заяву від Міжнародної федерації тенісу (ITF), то обов`язково вживатиме адекватних заходів”, - заявляють у Мінсім’ї.

“Отже, на цей момент відповідальність за організацію і проведення вказаних у відкритому листі ФТУ офіційних міжнародних змагань (матчу Кубка Федерації "Україна - Італія" в лютому та матчу Кубка Девіса "Україна - Латвія" у березні 2010 року) покладена виключно на Федерацію тенісу України як члена Міжнародної федерації тенісу (ITF)”, - наголошують у міністерстві.

Крім того, в заяві сказано, що зазначені змагання включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2010 рік і на це передбачено часткове фінансування.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня ц.р. заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив до Національного олімпійського комітету звернення з проханням невідкладно розглянути питання про недопущення рейдерського захоплення Федерації тенісу України. За інформацією М.ТОМЕНКА, йдеться про те, що Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту скоротило термін надання ФТУ статусу “національної” з восьми років до одного року й чотирьох місяців. М.ТОМЕНКО наголосив, що в таких діях чиновників міністерства чітко простежується спроба нового виду рейдерства – спортивного. Тобто, додав він, популярну та успішну федерацію просто хоче захопити група чиновників. “Очевидно, мета проста – зареєструвати нову Федерацію зі статусом “національної”, яка би претендувала на міжнародне представництво України у тенісі”, - припустив заступник голови ВР.

Ще однією причиною спроби “ліквідувати” Федерацію тенісу, на думку М.ТОМЕНКА, є її принципова позиція щодо недопущення знищення тенісних кортів на НСК “Олімпійський”.