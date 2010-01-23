Сквер біля Посольства Азербайджану облаштують у східному стилі

У Києві паркову ділянку біля Посольства Республіки Азербайджан на вул. Глибочицькій, 20-22 реконструюють у східному стилі. Новоствореному скверу присвоять ім’я колишнього Президента Азербайджанської Республіки Гейдара Алієва.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Проект реалізовується за спільної ініціативи Посольства Азербайджану в Україні та міськдержадміністрації Києва.

У сквері висадять троянди та магнолії, а також дерева сакури, глід та багато інших рослин. Обрамленням скверу стане жива огорожа з кущів ягідного тису.

Перлиною скверу буде величезний 10-ярусний водоспад, що впадатиме у штучне озеро. Як зазначають в мерії, меценати проекту підтримали ініціативу додатково облаштувати освітлення водоспаду для комфортнішого та безпечнішого відпочинку киян у сквері вечорами.

Кошти на створення скверу запропонували надати представники азербайджанської сторони. За їхніми словами, цей сквер стане подарунком киянам від дружнього народу Азербайджану.

Наразі проект пройшов узгодження столичної містобудівної ради. Відкрити сквер планують у травні 2010 р. Вже заплановано, що у день відкриття буде презентовано копію історичного килима «Шейх Сафі», виконаного у техніці мозаїки. Легендарний килим, розміром 11 на 5,3 метри, був витканий ще у 1524 р. Його оригінал зберігається в лондонському музеї й досі вважається «восьмим дивом світу».