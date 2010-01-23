На Донеччині зі снігових заметів звільнили 360 автомобілів
10:42, 23 січня 2010Суспільство
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Опади не зупиняються
22 січня зранку в Донецькій області на автошляху державного значення Слов’янськ - Донецьк - Маріуполь через сильні опади і снігові замети був призупинений рух автомобілів на ділянці до 84 кілометрів.
На чотирьох окремих ділянках утворилися затори, в яких опинилися 360 автомобілів, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
Станом на 7.00 суботи машини вивільнені зі снігових заметів. Випадки обмороження людей у заторах на автошляху не зареєстровані.
У зв’язку з тим, що опади не призупиняються, триває розчищення дороги від снігу силами 20 одиниць техніки та 30 працівників облавтодору. На місці працює опергрупа Головного облуправління МНС.
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