За 100 км від Севастополя зазнає лиха судно Чорноморського флоту РФ
На допомогу вийшов буксир «Шахтер»
У Чорному морі, за 100 кілометрів від Севастополя, зазнає лиха корабель Чорноморського флоту Російської Федерації.
Про це УНІАН повідомило джерело в штабі Чорноморського флоту РФ.
У свою чергу, військовий експерт, редактор видання «Флот 2017» Дмитро ТИМЧУК уточнив, що зазнає лиха плавуча майстерня ПМ-138, що входить до складу групи суден забезпечення Чорноморського флоту РФ.
За даними експерта, судно сьогодні вранці, набравши води в паливні цистерни, втратило хід, перебуваючи у відкритому морі на відстані близько 100 км на південь від Севастополя.
ПМ-138 поверталося з пункту базування ВМФ Росії в порту Тартус (Сирія) до місця постійної дислокації до Севастополя.
Із Севастополя на допомогу судну вийшов морський буксир «Шахтер».
Командування ЧФ РФ поки що утримується від офіційних заяв.
Як повідомив Д.ТИМЧУК, у лютому 2008 року з плавучою майстернею ПМ-138, збудованою 41 рік тому, вже сталася аварія в Егейському морі.