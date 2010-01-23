За 100 км від Севастополя зазнає лиха судно Чорноморського флоту РФ

У Чорному морі, за 100 кілометрів від Севастополя, зазнає лиха корабель Чорноморського флоту Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомило джерело в штабі Чорноморського флоту РФ.

У свою чергу, військовий експерт, редактор видання «Флот 2017» Дмитро ТИМЧУК уточнив, що зазнає лиха плавуча майстерня ПМ-138, що входить до складу групи суден забезпечення Чорноморського флоту РФ.

За даними експерта, судно сьогодні вранці, набравши води в паливні цистерни, втратило хід, перебуваючи у відкритому морі на відстані близько 100 км на південь від Севастополя.

ПМ-138 поверталося з пункту базування ВМФ Росії в порту Тартус (Сирія) до місця постійної дислокації до Севастополя.

Із Севастополя на допомогу судну вийшов морський буксир «Шахтер».

Командування ЧФ РФ поки що утримується від офіційних заяв.

Як повідомив Д.ТИМЧУК, у лютому 2008 року з плавучою майстернею ПМ-138, збудованою 41 рік тому, вже сталася аварія в Егейському морі.