У Донецькій області «свинячий грип» підтвердили вже у 499 хворих

У Донецькій області лабораторно підтверджено пандемічний варіант грипу A/H1N1 у 499 хворих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

За інформацією СЕС, в Донецькому регіоні продовжується контроль за виконанням протиепідемічних заходів.

В цілому, характеризуючи ситуацію із захворюваністю жителів області на грип і ГРВІ, в облСЕС зазначили, що з 16 січня по 22 січня 2010 спостерігається зростання активності епідемічного процесу, який утримується за рахунок дітей, переважно шкільного віку. Рівень захворюваності зріс в порівнянні з минулим тижнем на 10,3 % і досягнув епідемічного порогу (53,2 %).

Лікарі санепідстанції констатували, що епідемічне зростання захворюваності зареєстровано на 11 адміністративних територіях, де її показник перевищив епідемічний поріг на 5-90% Донецьк, Артемівськ, Горлівка, Дебальцево, Єнакієво, Краматорськ, Слов`янськ, Селідово, Шахтарськ, Авдєєвка, Краснолиманський район).

У віковій структурі найбільш ураженим контингентом населення залишаються діти шкільного віку, захворюваність яких зросла в порівнянні з минулим тижнем на 58,8% і в 2,2 разу перевищила рівень епідемічного порогу.

У 8 регіонах області в 2-8 разів зросла захворюваність серед дітей віком 7-14 років. Серед дітей дошкільного віку показники перевищили епідпоріг на 10,7%. Захворюваність дорослих залишається на неепідемічному рівні - на 25% нижче епідпорогу.

Всього з початку моніторингу (з 30 жовтня 2009 року) загальна кількість хворих в області становить 399 тис. 885 випадків, в т.ч. діти до 18 років – 196 тис. 835 чоловік (49,2%). Стаціонарне лікування отримали 23 тис.640 хворих, з них виписано – 22 тис. 522 осіб.

Померли з діагнозом «грип, пневмонія» 161особа, в т.ч. 11 дітей. У 101 зразку секційного матеріалу померлих встановлено наявність грипу A/H1N1, в 53 - результат негативний, дослідження решти зразків триває.

Домінуючим збудником в етіології захворювань залишається грип типу А.

Лабораторно підтверджено пандемічний варіант грипу A/H1N1 у 499 хворих (45,5 % обстежених), зазначили в СЕС.

У зв`язку з підвищеним рівнем захворюваності ГРВІ тимчасово припинено учбово-виховний процес в 5 школах, одній інтернатній установі, 78 класах 27 шкіл і трьох груп в трьох дошкільних учбових установах, повідомили в СЕС.