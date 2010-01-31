ДТП у Маріуполі: 5 загиблих, 1 поранений
12:20, 31 січня 2010Суспільство
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Зіткнулися два легковики
У Маріуполі внаслідок зіткнення двох легковиків загинуло п’ятеро і травмована одна особа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні вночі у Маріуполі сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів із послідуючим загоранням.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб, ще одна з травмами у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізована.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Усього за добу в Україні зареєстровано 67 ДТП, в яких загинули 17 людей і травмована 71.
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