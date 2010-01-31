ДТП у Маріуполі: 5 загиблих, 1 поранений

У Маріуполі внаслідок зіткнення двох легковиків загинуло п’ятеро і травмована одна особа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні вночі у Маріуполі сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів із послідуючим загоранням.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб, ще одна з травмами у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізована.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу в Україні зареєстровано 67 ДТП, в яких загинули 17 людей і травмована 71.