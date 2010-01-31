НП в армії: вибухом прапорщикові відірвало руки

У Хмельницькій області в результаті вибуху невідомого пристрою прапорщику Збройних сил України відірвало руки.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві оборони України.

Зокрема, в Красиловському районі Хмельницької області сталося ЧП: в результаті вибуху невідомого пристрою одержали поранення прапорщик і солдат-контрактник однієї з частин Хмельницького гарнізону.

Як уточнив військовий експерт, редактор видання «Флот2017» Дмитро ТИМЧУК, подія трапилася поза територією військової частини і в позаслужбовий час. Обидва військовослужбовці поранені, для надання медичної допомоги їх доправили до військово-медичної установи у Вінниці. Прапорщик перебуває у важкому стані. По даному випадку проводиться службове розслідування командуванням військової частини, військовою службою правопорядку і військовою прокуратурою. Також слідчі дії проводять органи МВС України.

За попередніми даними, подія трапилася, коли обидва військовослужбовців були на полюванні. Яке саме пристрій став причиною вибуху – поки невідомо. Прапорщик одержав серйозні поранення обох рук – їх практично відірвало, контрактник одержав поранення грудної клітки і опіки обличчя.