Відкриється виставка картин Марфи Тимченко

З 2 по 4 лютого 2007 в рамках соціального проекту “ВРЯТУЙ МОЄ ЖИТТЯ” відбудеться виставка картин видатної української художниці Марфи Тимченко.

Проект проходить за сприяння Благодійного фонду “СІЯННЯ”.

Проектом передбачено збір благодійних коштів на придбання необхідного медичного обладнання та препаратів для дитячого відділення Інституту онкології АМНУ у м. Києві, вул. Ломоносова, 33/43

Виставка працюватиме:

2 лютого 2007 року з 11:00 до 18:00 (офіційне відкриття виставки)

3 лютого 2007 року з 10:00 до 18:00

4 лютого 2007 року з 11:00 до 15:00

Виставка відбуватиметься за адресою: ДП “Центр ділового та культурного співробітництва “Український Дім” м. Київ, вул. Хрещатик, 2

Вхід 10 грн. (Всі кошти буде спрямовано дитячому відділенню Інституту онкології АМНУ у м. Києві, вул. Ломоносова, 33/43)