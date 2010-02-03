Під час пограбування універмагу в Києві поранено двох осіб

Сьогодні в Києві близько 18.00 в універмазі, який розташований неподалік Бабиного яру, внаслідок нападу трьох невідомих поранено продавця та одного з відвідувачів торговельного закладу.

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в м Києві, близько 18.00 троє невідомих у масках увірвалися до ювелірного відділу універмагу та погрожуючи зброєю стали вимагати від продавця віддати коштовності. В результаті остання вчинила опір нападниками, за що ті застосували до неї та до покупця, що знаходився поруч, травматичну зброю, легко поранивши обох. Після цього нападники залишили приміщення.

Як зазначили в столичному Главку, в цей момент в торговельній установі було багато людей і напевно це завадило зловмисникам довести справу до кінця. Водночас за свідченням потерпілої, можливо особи в масках є вихідцями з Кавказу, оскільки розмовляли між собою з відповідним акцентом.

Наразі столична міліція порушила за даним фактом кримінальну справу, нападники встановлюються та розшукуються.