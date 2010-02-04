Кредитний рейтинг США може бути знижений

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s попередило, що США можуть втратити найвищий рейтинг кредитоспроможності Aaa у разі, якщо уряд продовжить фінансувати свої бюджетні витрати за рахунок збільшення боргів, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

Сьогодні палата представників Конгресу США має ухвалити рішення про підвищення граничної суми заборгованості на 1,9 трлн дол. - до 14,3 трлн. Раніше цей захід був схвалений сенатом. Дефіцит бюджету за підсумками минулого фінансового року, який закінчився у вересні 2009г., склав 1,42 трлн дол.