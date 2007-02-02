Молдавани ”кинули” співачку Руслану на декілька тисяч доларів

Керівництво кінотеатру «Флакара», що недавно відкрився в Кишиневі, відмовляється виплачувати колективу української співачки Руслани і молдавським підрядникам суму, що вимірюється в декількох тисячах доларів, за надані технічні послуги. Про це повідомляє прес-служба співачки.

Напередодні в «Флакарі» відбувся запальний виступ переможниці «Євробачення 2004», популярної української співачки Руслани. Молдавські фанати співачки і численна аудиторія кінотеатру гаряче зустрічали українську гостю. Відпрацювавши «вживу» сольну годинну програму і подарувавши як сюрприз дует з місцевими євро-чемпіонами групою «Здоб-ши-здуб», колектив Руслани відправився назад до Києва. Проте рівно на півдорозі водій автобуса відмовився везти артистів далі, мотивуючи це тим, що його керівництву не надійшли гроші від «Флакари» за транспортні послуги. Як виявилося пізніше, не надійшли на рахунки та інші, обумовлені раніше суми за технічне забезпечення концерту, у тому числі і молдавським технічним підрядникам. Цинічний обман і шахрайство з боку адміністрації кінотеатру змусили агентство Руслани відкрито звернутися до колег по шоу-бізнесу, а також представників мас-медіа із закликом бути гранично обачними при подальшій співпраці з людьми, причетними до керівництва кінотеатру «Флакара».

«Молдавія близька нам, українцям, по духу. Нас завжди тут дуже тепло приймали, - розповіла Руслана «Російському радіо. Молдавія» - У нас з вами багато загального в культурі, традиціях і навіть в загальних прагненнях до європейських стандартів життя. На жаль, діяльність таких, вибачте на слові, «джентльменів удачі», кидає тінь на старання інших городян і, деколи, жителів цілої країни. За всю кар`єру співпраці з вітчизняними і зарубіжними партнерами з подібним цинізмом і непорядністю ми зустрілися вперше».