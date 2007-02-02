Янукович націлився на ЄЕП

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству економіки та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади впродовж 2007 року активізувати переговори з експертами та Групою високого рівня (ГВУ) з формування Єдиного економічного простору (ЄЕП) з метою створення зони вільної торгівлі для Білорусі, Казахстану і Росії.

Текст відповідного розпорядження КМУ (№26-р від 31 січня) за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, розпорядження містить План заходів з виконання у 2007 році завдань, визначених за результатами підбиття підсумків за 100 днів роботи уряду В.ЯНУКОВИЧА.

Крим того, для підвищення ефективності співробітництва із зовнішньоекономічними партнерами, зокрема з Російською Федерацією, уряд доручив Мінпаливенерго та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади розробити законопроекти щодо набрання чинності українсько-російської угоди (від 18 серпня 2004 року) про заходи щодо забезпечення стратегічного співробітництва у газовій галузі та виконання необхідних внутрішньодержавних процедур.

Уряд також доручив Держмитслужбі спільно з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади до вересня 2007 року розробити законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо приведення їх у відповідність з Міжнародною конвенцією про спрощення та гармонізацію митних процедур.

Держмитслужба також упродовж 2007 року має забезпечити впровадження в митне законодавство України стандартного правила згідно з Міжнародної конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур, а також Рамкових стандартів безпеки та спрощення міжнародної торгівлі за правилами Всесвітньої митної організації.