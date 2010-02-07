У Запоріжжі на виборчу дільницю викликали «швидку»

У Запоріжжі у літнього чоловіка на виборчій дільниці стався серцевий напад.

Як розповів УНІАН голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Анатолій СИДОРЕНКО, інцидент стався сьогодні на виборчій дільниці в СШ №106 (Хортицький район Запоріжжя, виборчий округ № 77).

"Літній чоловік прийшов на виборчу дільницю, проголосував, після чого, очевидно, відчувши себе погано, звернувся до членів виборчої комісії, які й викликали "швидку" чоловікові, у якого медики констатували серцевий напад", - повідомив А.СИДОРЕНКО.

За його словами, чоловіка доставили до 9-ї міськлікарні м. Запоріжжя і госпіталізували.

За попередніми даними лікарів, його стан здоров`я не представляє загрози життю, але чоловік дуже переживає за результат виборів.