Володимир Рибак: антикризова коаліція тверда як ніколи

Віце-прем`єр-міністр України Володимир РИБАК упевнений, що антикризова коаліція не розпадеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку, відповідаючи на питання журналістів про вірогідний розпад антикризової парламентської коаліції.

"Якщо хтось чекає, що вона розвалиться - не дочекаєтеся! Навіть і не сумнівайтеся", - сказав В.РИБАК.

"На сьогоднішній день є антикризова коаліція, яка твердо налаштована, і одностайна думка у всіх депутатів, що потрібно працювати на вирішення соціально-економічних питань", - сказав В.РИБАК. При цьому він зазначив, що "сьогодні ми формуємо плани соціально-економічного розвитку на чотири роки, якраз на час роботи нинішнього парламенту і уряду".

Торкнувшись теми виборів органів місцевого самоврядування, В.РИБАК також категорично сказав, що "втягувати країну в якісь нові вибори до органів місцевого самоврядування ми не бачимо необхідності".

"Єдине, можна говорити, що є сьогодні питання, можливо, на законодавчому рівні щодо депутатів, які обрані за партійними списками, і мерах, які обрані народом. Тут треба думати і використовувати досвід, який є. Але втягуватися в нові вибори немає потреби", - вважає В.РИБАК.