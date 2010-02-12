Індекс Dow Jones змінить власника вперше в своїй історії

CME Group, яка управляє товарною біржею Чикаго, стане новим власником одного з провідних біржових індексів США - Dow Jones Industrial Average, пише газета The Wall Street Journal. Індекс, який розраховується на основі показників найбільших компаній США, змінить власника вперше з 1896 року - моменту своєї першої публікації.

В рамках угоди CME Group купить 90 відсотків компанії Dow Jones & Co., яка володіє групою однойменних біржових рейтингів. За актив Dow Jones & Co. одержить 607,5 мільйона доларів.

Індексний бізнес Dow Jones увійде до нової фірми CME Group Index. 10 відсотків нової фірми належатиме Dow Jones & Co., а 90 відсотків - CME Group. Біржові показники, які розраховуватимуться CME Group Index, як і раніше називатимуться Dow Jones.

1 лютого The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела вже повідомляла, що CME Group є основним претендентом на придбання Dow Jones. Крім того, на індекс також претендувала компанія MSCI, що спеціалізується на складанні зведених біржових індексів, таких як MSCI Emerging Markets (зведений показник ринків, що розвиваються).

2007 року контроль в Dow Jones & Co. за п`ять мільярдів доларів одержала News Corp. медіамагната Руперта Мердока. Угоді довго чинили спротив колишні власники Dow Jones - сім`я Бенкрофт. За рахунок продажу індексного бізнесу News Corp. має намір відшкодувати частину своїх втрат при купівлі. Раніше корпорація Мердока вже списала половину витраченої суми на збитки.

Лента.ру