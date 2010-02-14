На Вінничині затримали фальшивого УБОЗівця

03:38, 14 лютого 2010
Суспільство
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За "надання дозволу" на придбання зброї

Працівники відділу внутрішньої безпеки ГУМВС України у Вінницькій області викрили шахрая, який, представившись працівником УБОЗ, отримав 3 тис. грн. від місцевого жителя за "надання дозволу" на придбання зброї травматичної дії.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Слідчим відділенням Ленінського райвідділу ГУМВС України у Вінницькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

 

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