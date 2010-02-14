На Вінничині затримали фальшивого УБОЗівця

Працівники відділу внутрішньої безпеки ГУМВС України у Вінницькій області викрили шахрая, який, представившись працівником УБОЗ, отримав 3 тис. грн. від місцевого жителя за "надання дозволу" на придбання зброї травматичної дії.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Слідчим відділенням Ленінського райвідділу ГУМВС України у Вінницькій області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.