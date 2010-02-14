У Кіровограді до 65-річчя Перемоги відремонтують бойову «Катюшу»

З нагоди святкування в цьому році 65-ї річниці перемоги у Великій вітчизняній війні виконавчий комітет Кіровоградської міськради вирішив відремонтувати бойову «Катюшу», що стоїть на постаменті пам’ятника радянським артилеристам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міської ради.

Виконком дозволив громадській організації «Автоветеран» тимчасово зняти з постаменту машину БМ-13 (ЗІС - 6) «Катюша» для проведення реставрації та повернути на звичне місце по вул. Короленка, 25 квітня поточного року.

Про те, скільки коштуватиме ремонт бойової техніки, прес-служба не повідомила.