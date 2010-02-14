Через негоду закрито п’ять аеропортів

У зв’язку із погіршенням погодних умов закрито аеропорти міст Дніпропетровськ, Рівне, Маріуполь, Чернівці, Київ ("Жуляни").

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві транспорту та зв’язку України.

Проводиться очищення злітно-посадкової смуги.

Водночас аеропорт Івано-Франківська вже відновив роботу.

Крім того, з обмеженнями працюють морські порти Білгород-Дністровського та Скадовська.