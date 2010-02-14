Через негоду закрито п’ять аеропортів
11:47, 14 лютого 2010Суспільство
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З обмеженнями працюють морські порти
У зв’язку із погіршенням погодних умов закрито аеропорти міст Дніпропетровськ, Рівне, Маріуполь, Чернівці, Київ ("Жуляни").
Про це УНІАН повідомили в Міністерстві транспорту та зв’язку України.
Проводиться очищення злітно-посадкової смуги.
Водночас аеропорт Івано-Франківська вже відновив роботу.
Крім того, з обмеженнями працюють морські порти Білгород-Дністровського та Скадовська.
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