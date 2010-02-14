Партія регіонів пропонує карати за оголошення виборів фальсифікованими

Депутати від Партії регіонів звернулись до Генеральної прокуратури щодо правової оцінки заяв першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА та міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови Партії регіонів, народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ.

Зокрема, за його словами, юридична служба партії та народні депутати звернулись з листом до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням вивчити висловлювання О.ТУРЧИНОВА та Ю.ЛУЦЕНКА щодо фальсифікації виборів.

На думку регіоналів, у цих заявах містяться ознаки складу злочину за статтею Кримінального кодексу 383, частина 2 (завідомо неправдиві повідомлення про злочини, в яких створюються штучні докази).

Також Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що сьогодні йде масове підштовхування людей до вчинення неправомірних дій. Зокрема, стверджує він, людей змушують писати заяви про порушення на виборах, що також може підпадати під вищезазначену статтю Кримінального кодексу.

Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що на сьогодні суди розглянули 87 позовів щодо фальсифікації на виборах, і всі позови відхилено. Тобто, виграла Партія регіонів, сказав депутат.