Погода на 15 лютого

Синоптики покращення погоди в Україні поки що не прогнозують.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 15 лютого, у південних, східних, Дніпропетровській областях вранці та вдень сильний мокрий сніг та дощ (в Криму сильні дощі), налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовини, посилення північно-східного вітру 15-22 м/с, в Криму та Приазов`ї місцями 25м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла; в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

На решті території місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 1-6° морозу, в західних областях вночі 5-10° морозу. В Україні місцями туман, на дорогах (крім крайнього півдня) ожеледиця.

Завтра у Києві та Київській області хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг. Вночі туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень по області 1-6° морозу, у Києві - 1-3° морозу.