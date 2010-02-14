Союз юристів закликає до стриманості

Союз юристів України закликає усіх суб’єктів виборчого процесу проявити стриманість і розуміння в необхідності поваги до наданої законодавством можливості судового захисту виборчих прав громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі союзу, незважаючи на політичну нестабільність останніх років, в Україні створено міцний демократичний фундамент, про що свідчать останні вибори Президента України, і, зокрема, повторне голосування 7-го лютого.

«Міжнародні спостерігачі зробили одностайний висновок, що попри деякі скарги на порушення виборчого процесу, демократична процедура в основному дотримана, вибори пройшли в цілому в спокійній обстановці, волевиявлення українського народу здійснилося відповідно до законодавства України і загальноприйнятих українських стандартів», - наголошується у повідомленні.

У прес-службі зауважили. що Центральна виборча комісія «у визначені законодавством терміни встановила результати виборів Президента України і на своєму засіданні 14 лютого 2010 року офіційно оголосила про обрання Президентом України Віктора ЯНУКОВИЧА».

«Як свідчать висновки міжнародних спостерігачів, членів Центральної виборчої комісії, порушення процедури виборів, які мали місце на деяких виборчих дільницях, суттєво не вплинули на результати виборів, які підтвердили явну перемогу кандидата в Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА, за якого проголосувала більшість учасників виборчого процесу», - констатує Союз юристів.

Водночас вони нагадують, що Конституція України та законодавство гарантують суб’єктам виборчого процесу право на судовий захист, що є одним з основоположних та фундаментальних досягнень демократії.

«Послідовно підтримуючи принцип Верховенства права Союз юристів України звертає увагу українських правників, особливо суддів на їх важливу роль у визначенні легітимності результатів виборів, що хвилює все українське суспільство», - наголошується в заяві.