У дискусіях про дереформу освіти я відчуваю реваншистські нотки

Віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК вважає, що зовнішнє незалежне оцінювання при вступі до вищих навчальних закладів не буде скасоване за нового Президента України.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар віце-прем’єр-міністра Галина РУСИН.

„Тестування вже стало найбільшою реформою у системі освіти за останні 19 років і зворотнього процесу бути не може. Суспільство його не сприйме”, - заявив І.ВАСЮНИК, коментуючи заяви окремих політиків щодо можливості скасування зовнішнього незалежного оцінювання.

«У цих дискусіях щодо дереформування освітньої сфери я відчуваю реваншистські нотки. Люди, які про це говорять, мають на меті тільки одне – повернути собі кабінетне корупційне право в літній період вступних іспитів, замість займатися державними справами – вирішувати по телефону, хто має, а хто ще не заслужив право навчатися в університеті», – сказав І.ВАСЮНИК.

Віце-прем‘єр також не схвалює заклики та законодавчі ініціативи щодо повернення до десятирічної освіти. «Не буває простих рішень в умовах ХХІ століття. За таких умов можна повернутися назад на 20 чи 30 років, коли весь світ бореться за якість освіти як пріоритет номер один, що гарантує розвиток держави», - зазначив І.ВАСЮНИК.