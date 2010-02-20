На Луганщині горіла шахта

На шахті «Тошківська» державного підприємства «Первомайськвугілля» учора вдень за перемичкою № 9 на конвеєрному штреку 1-ї західної лави на глибині 486 м. сталася пожежа.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Луганській області, причина пожежі невідома.

Вогонь було ліквідовано о 13.00.

На момент пожежі під землею перебувало 153 осіб, на аварійній ділянці - 21, усі були виведені на поверхню. Постраждалих немає.