На Луганщині горіла шахта
10:23, 20 лютого 2010Суспільство
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Пожежа сталася на глибині 486 м.
На шахті «Тошківська» державного підприємства «Первомайськвугілля» учора вдень за перемичкою № 9 на конвеєрному штреку 1-ї західної лави на глибині 486 м. сталася пожежа.
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Луганській області, причина пожежі невідома.
Вогонь було ліквідовано о 13.00.
На момент пожежі під землею перебувало 153 осіб, на аварійній ділянці - 21, усі були виведені на поверхню. Постраждалих немає.
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