На Луганщині горіла шахта

10:23, 20 лютого 2010
Суспільство
811 0

Пожежа сталася на глибині 486 м.

На шахті «Тошківська» державного підприємства «Первомайськвугілля» учора вдень за перемичкою № 9 на конвеєрному штреку 1-ї західної лави на глибині 486 м. сталася пожежа.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Луганській області, причина пожежі невідома.

Вогонь було ліквідовано о 13.00.

На момент пожежі під землею перебувало 153 осіб, на аварійній ділянці - 21, усі були виведені на поверхню. Постраждалих немає.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter