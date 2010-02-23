СБУ викрила канал вивезення пиломатеріалів у Молдову

В Чернівецькій області співробітники СБУ викрили контрабандний канал незаконного переміщення до сусідньої Молдови пиломатеріалів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі УСБУ в Чернівецькій області, житель Буковини, діючи від імені суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, придбав у невстановлених осіб крадену деревину для подальшого вивезення на адресу молдавської фірми.

Для отримання сертифікатів про її походження бізнесмен надав в Управління лісового та мисливського господарства в Чернівецькій області підроблені товарно-транспортні документи.

Під час оформлення експорту пиломатеріалів цей підприємець також надав митниці сфальсифіковану документацію, на підставі якої незаконно вивіз за межі України партію деревини на суму майже 233 тис. грн.

Слідчими СБУ за даний фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Триває слідство.