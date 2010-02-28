МНС попереджає про підйом рiвня води на 5 річках

28 лютого – 2 березня очiкується підйоми рiвнiв води на річках басейнів Захiдного Бугу, Сяну і Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька та Вiнницька область), Прип’ятi (Тернопiльська, Хмельницька, Рівненська і Волинська область, Случi (Житомирська область) на 0,1-0,7 м над поточними рівнями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, можливе скресання криги, мiсцями льодохід, вихід води на заплаву, пiдтоплення сільськогоподарських угідь.

У Ратнiвському та Любешiвському районах Волині можливе досягнення вiдмiток початкового пiдтоплення окремих прирічкових населених пунктiв, господарських об’єктів тощо.

На Дунаї, біля міста Вилкове, очікується підвищення рівня води до небезпечної позначки 155 см із підтопленням понижених місць міста.

У Карпатах зберігається небезпека сходження снігових лавин.

У Херсонській, Миколаївській, Луганській і Дніпропетровській областях триває ліквідація наслідків підтоплення будинків і садиб. Станом на сьогоднішній ранок залишаються підтопленими 280 приватних житлових будинків і 1916 садиб: у Херсонській області – 245 житлових будинків та 1509 садиб; у Дніпропетровській області – 28 житлових будинків та 331 садиба; у Миколаївській області – 5 житлових будинків та 62 садиби; у Луганській області - 2 житлові будинки та 14 садиб.