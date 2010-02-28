У Києві горів центр з питань сертифікації

Сьогодні о 5.50 у Подільському районі Києва, на вулиці Фрунзе, 126, на першому поверсі шестиповерхової будівлі ДП „Український центр з питань сертифікації та прав захисту питань споживача” стався вибух і спалахнула пожежа.

О 6.45 відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.