У Києві горів центр з питань сертифікації
11:39, 28 лютого 2010Суспільство
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Пожежа виникла на першому поверсі
Сьогодні о 5.50 у Подільському районі Києва, на вулиці Фрунзе, 126, на першому поверсі шестиповерхової будівлі ДП „Український центр з питань сертифікації та прав захисту питань споживача” стався вибух і спалахнула пожежа.
О 6.45 відділенням Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
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