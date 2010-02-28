Росіяни стали більше любити Україну

Більшість росіян добре ставиться до України.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, оприлюднені на сайті російського "Левада-Центру".

Згідно з результатами опитування, позитивно до України ставляться 52% респондентів, негативно - 36%, 11% не змогли відповісти.

У повідомленні також зазначається, що в січні 2009 року, після війни в Грузії і "газового" конфлікту, позитивно до України ставилися 29% опитаних росіян, негативно - 62%, 10% - не змогли відповісти.

Крім того, згідно з результатами опитування, переважна більшість українців добре ставиться до Росії: 93% українських респондентів позитивно ставляться до Росії, 4% - негативно, 3% - не змогли відповісти.

Більшість українців вважають, що Росія і Україна повинні бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз і митниць (66% респондентів). Так само вважають 55% опитаних росіян.

22% опитаних українців висловилися за те, щоб Росія та Україна об`єдналися в одну державу. Цю думку поділяють 14% російських респондентів.

8% опитаних українців висловилися за те, щоб відносини Росії і України були такими ж, як і у інших держав - із закритими кордонами, візами, митницями. Так само вважають 25% опитаних росіян.

Крім того, більшість росіян (57% респондентів) вважають Росію більш демократичною державою, ніж Україна.

Також 55% опитаних росіян хочуть, щоб Україна була незалежною державою, яка має добрі взаємовигідні відносини з Росією, 33% - щоб Україна перебувала під економічним і політичним контролем Росії, 12% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 29 січня по 1 лютого 2010 "Левада-Центром" за репрезентативною вибіркою 1600 росіян у 127 населених пунктах 46 регіонів РФ.

Таке ж опитування було проведене 4-13 січня 2010 Київським міжнародним інститутом соціології за репрезентативною вибіркою 2040 українців.

Статистична похибка даних цих опитувань не перевищує 3,4%.

Українська правда