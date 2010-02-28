Археологи відкопали голову діда Тутанхамона

Велетенську голову фараона Аменхотепа III (1390-1352 року до нашої ери) з червоного граніту виявили єгипетські археологи в районі поховального храму цього стародавнього царя на західному березі Нілу в Луксорі.

Як передає РІА Новости, про це заявив голова Вищої ради у справах старовини Єгипту Захі ХАВАС.

«Виявлений фрагмент добре зберігся, скульптура виконана з високохудожньою точністю, на ній до тепер збереглися фрагменти розпису», - сказав керівник єгипетських археологів.

Знайдена голова Аменхотепа III досягає заввишки 2,5 метри і колись вінчала велетенську статую фараона, інші фрагменти якої також були виявлені вченими.

Аменхотеп III був батьком фараона-єретика і прабатька монотеїзму Ехнатона (Аменхотепа IV), а також рідним дідом Тутанхамона.