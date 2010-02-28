На "Arcelor Mittal Кривий Ріг" загинула людина

На підприємстві "Arcelor Mittal Кривий Ріг" внаслідок нещасного випадку загинула одна людина, ще троє отримали тяжкі травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держгірпромнагляду,27 лютого о 21:20 під час позапланових ремонтних робіт в доменній печі №6 мартенівського цеху сталося непередбачуване обвалення вогнетривкої кладки склепіння шлаковика.

Зараз потерпілі перебувають в другій міській лікарні Кривого Рогу.

"Причини та обставини наразі з’ясовує комісія Криворізького територіального управління Держгірпромнагляду. Всі роботи на об’єкті, де стався випадок, припинено", - зазначається у повідомленні.