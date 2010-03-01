Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,97 грн./дол., продають – по 8,02 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 28 лютого, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,94-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,03 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,3%, порівняно з 28 лютого, і сьогодні становить 10,77 грн./євро, продажу – на 0,5% – до 10,91 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,65-10,85 грн./євро, з продажу – в межах 10,87-11,00 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 28 лютого, знизився на 1,1% і становить у середньому 0,2604 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,7% – 0,2679 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2061-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,97 грн./дол., продажу – 8,02 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,91-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,03 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо змінився порівняно з 28 лютого і сьогодні становить 10,79/10,90 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,65-10,85 грн./євро, з продажу – в межах 10,87-10,95 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 28 лютого, знизився на 2,2% і сьогодні становить 0,2578 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,5% – 0,2678 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2061-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2660-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,94/8,03 грн., євро – 10,65/10,88 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,96/8,03 грн., євро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,95/8,015 грн., євро – 10,75/10,95 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 1 березня, становить: гривні до долара США – 7,99, до євро – 10,84243, до російського рубля – 0,26599.