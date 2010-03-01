У Запорізькій області місцевого фермера підірвали у власному автомобілі.

Як повідомив УНІАН начальник слідчого управління ГУ МВС України в Запорізькій області Олег КУРОЧКІН, злочин було скоєно сьогодні близько 8.00 у селі Полтавка Чернігівського району.

"Близько 8-ї ранку місцевий фермер, 1966 р.н., виїхав із дому на роботу на автомобілі "Шкода-Октавія". Вже під час руху стався вибух - спрацював невстановлений вибуховий пристрій, що, за попередніми даними, було встановлено під днищем автомобіля", - зазначив О.КУРОЧКІН.

За його словами, чоловік помер на місці події. Окрім нього в салоні автомобіля нікого не було.

За фактом скоєння злочину порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України. На місці події працює слідчо-оперативна група. Ведеться слідство.