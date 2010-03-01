На Тернопольщині депутат сільради нападав на жінок

У Тернопільській області затримали депутата сільської ради, підозрюваного у скоєнні пограбувань.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, 21-річний чоловік нападав у Тернополі у темну пору на жінок та відбирав сумки. Мобільні, знайдені у сумках, він продавав, гроші з гаманців витрачав на власні потреби.

Після затримання зловмисника під час встановлення його особи виявилося, що він є депутатом однієї із сільських рад Зборівського району. У підвалі будинку, де він мешкав, правоохоронці виявили сховані крадені сумки.

Проти затриманого порушено кримінальну справу.