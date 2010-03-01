Янукович відвідає могилу Шевченка
Після повернення з Москви
|Ганна Герман
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.
Вона зазначила, що одну із перших своїх робочих поїздок по Україні В.ЯНУКОВИЧ здійснить 9 березня в м. Канів Черкаської області.
За словами, Г.ГЕРМАН, глава держави візьме участь у вшануванні Великого Кобзаря, зустрінеться із цьогорічними лауреатами Шевченківської премії, а також проведе нараду з питання реконструкції Шевченківського музею-заповідника у Каневі, що планується зробити за спонсорські кошти.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ здійснив візит до Брюсселя. Це був перший закордонний візит В.ЯНУКОВИЧА на посту Президента України.
Наступний закордонний візит В.ЯНУКОВИЧ здійснить 5 березня до Москви.