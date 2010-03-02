В Україні стає більше пологів і менше абортів

В Україні з’явилась тенденція до зростання чисельності пологів і зменшення кількості абортів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Тенденція до зростання чисельності пологів і зменшення кількості абортів вплинулв на загальне зростання народжуваності в Україні. У 2009 році народилась 518 351 дитина (2008 рік - 510 588 дітей, 2007 рік - 472 657 дітей).

Завдяки поступовому впровадженню системи сучасних перинатальних технологій (збільшення партнерських пологів до 51%) вдалося знизити рівень ускладнених пологів з 50% до 36,7%, що суттєво впливає на рівень материнської і малюкової смертності. Як наслідок цих заходів, знижено рівень захворюваності немовлят з 202 на 1000 немовлят у 2007 році до 171,5 на 1000 немовлят у 2008 році.

За інформацією МОЗ, показник малюкової смертності у 2009 році становить 9,3 на 1000 народжених живими проти 10,36 у 2008 році. Так, у 2009 році померло 4802 дитини віком до 1 року (за 2008 рік – 5049), що на 242 дитини менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Знижено смертність дітей у віці 0-17 років до 10 на 10 000 дітей відповідного віку (2007 рік - 10,6), у підлітків 15-17 років – 5,6 на 10 000 дітей відповідного віку (2007 рік - 6,5%). Тобто смертність дітей у всіх вікових категоріях має чітку тенденцію до зниження.

В Україні також знижено рівень інфікування новонародженого від матері, хворої на ВІЛ/СНІД, з 7,2% у 2007 році до 6,2%, завдяки створенню чіткої організаційної системи діяльності родопомічних закладів спільно з центрами профілактики і боротьби зі СНІДом.

Вдалося знизити з 17,8 у 2007 році до 15 на 100 тисяч народжених живими показник материнської смертності від причин, які пов`язані з акушерськими ускладненнями.