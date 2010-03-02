БЮТ не захищатиме Лозінського

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Блок Юлії Тимошенко не захищатиме свого колишнього депутата України Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, якого обвинувачують у вбивстві громадянина Валерія Олійника.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив напередодні у ефірі телеканалу ICTV, відповідаючи на запитання, чи не хоче він спростувати свою заяву про непричетність В.ЛОЗІНСЬКОГО до вбивства.

"Я дійсно півроку тому процитував інформацію, яку я отримав від міністерства внутрішніх справ. Я чітко підкреслив, що це інформація МВС, яку я просто озвучив. Коли відбудеться слідство і буде доведено провину ЛОЗІНСЬКОГО, я переконаний, що це буде правильно, що він сяде на лаву підсудних. Але ж для цього є прокуратура, для цього є інші силові структури, і ніхто не звинувачуватиме нас, що ми когось захищаємо. Кожен повинен відповідати за законом", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 1 березня, у Києві був затриманий колишній народний депутат України Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ, якого обвинувачують у вбивстві громадянина Валерія Олійника.

16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області в результаті зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції М.КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель 1954 року народження Валерій Олійник.

За цим фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 121 (навмисне тяжке тілесне пошкодження, завдане способом, що має характер особливого знущання, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або призвело до смерті потерпілого).

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень.

7 липня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду.

30 липня В.ЛОЗИНСЬКОГО було оголошено у міжнародний розшук.

28 грудня генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє, що у справі колишнього народного депутата від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКОГО достатньо доказів для його звинувачення.

О.МЕДВЕДЬКО наголосив, що "на сьогодні справу ЛОЗІНСЬКОГО практично розслідувано – провели близько півсотні різних експертиз і слідчі експерименти, допитали понад тисячу свідків". За його словами, збільшилася кількість статей звинувачення проти В.ЛОЗІНСЬКОГО і його підручних – "незаконне позбавлення волі (йдеться про мисливців, захоплених колишнім депутатом), здирництво майна, перевищення службових повноважень і навіть підробка документів". При цьому О.МЕДВЕДЬКО нагадав, що "у розшуку не лише ЛОЗІНСЬКИЙ, а й один з його наближених".