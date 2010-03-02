Затримали підозрюваного у пограбуванні семи церков

Львівській правоохоронці затримали чоловіка, який за останні півроку пограбував сім церков на Львівщині та Закарпатті.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, “вирахувати” злодія вдалося після скоєної ним крадіжки з церкви святого Миколая і Параскевії у смт Шкло Яворівського району Львівщини.

Як розповіла УНІАН інспектор ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Галина ЛЕМІШКО, злодій проник до церкви у селищі Шкло близько півночі, розбивши двері сокирою.

«З храму забрав кілька хрестів, Євангеліє та чотири ікони. А ще намагався зламати сейф із пожертвами та не зміг. Заліз навіть у святая святих – захристя», - зазначила Г.ЛЕМІШКО.

Церковного злодія шукали два тижні і затримали в одному з підвалів житлового будинку міста Новояворівська, де він переховував крадене та «відсиджувався» сам.

Як з‘ясувалося, затриманий вже більше 30-ти років провів за гратами, отримуючи терміни ув‘язнення за розкрадання державного майна, розбої і крадіжки.

За даним фактом порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.