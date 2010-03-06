Янукович і Медведєв взяли під патронат 200-річчя Шевченка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ взяли під патронаж підготовку до святкування 200-річчя з дня народження українського поета Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві, яку сьогодні підписали глави двох держав.

«Президенти України та Росії беруть під свій патронаж підготовку до святкування у 2014 році 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка», - йдеться в спільній заяві президентів.