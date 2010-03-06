Держкомстат оприлюднив інфляцію в лютому

У лютому 2010 року в порівнянні з січнем інфляція становила 1,9 %, з початку року – 3,7 %.

Про це повідомляється на сайті Держкомстату.

Згідно даних відомства, інфляція в лютому поточного року в порівнянні з лютим 2009 склала 11,3 %.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін в січні 2010 року до грудня склав 1,8%, до січня 2009 року – 11,1%.