Завтра в Україні - від 21° морозу до 6° тепла

9 березня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у південних областях місцями невеликий пройде сніг та мокрий сніг, в Криму та на Одещині помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, в Криму місцями сильні опади, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, а вдень і на Закарпатті пориви 15-20 м/с, в Криму місцями 25-30 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах та на півночі Лівобережжя 16-21°, вдень 2-7° морозу; у південних областях та на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; в Криму вночі 0-5° морозу (на півдні 1-3° тепла), вдень 1-6° тепла.

У Києві та столичній області утримається мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від 10 до 15° морозу, вдень 2-7° морозу; у Києві вночі 12-14° морозу, вдень 3-5° морозу.