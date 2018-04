Тріумфатори премії Греммі (3 фото)

Dixie Chicks

У Лос-Анджелесі відбулася 49-а церемонія вручення музичних нагород Grammy ("Греммі"), які присуджуються Національною академією звукозапису США.

Головним тріумфатором премії стали дівчата з кантрі-тріо Dixie Chicks. Група перемогла в усіх п`яти категоріях, у яких була номінована. Їх пісня "Not Ready To Make Nice" була визнана кращою в найпрестижніших категоріях "Запис року" і "Пісня року", а також в номінації "Краще виконання в стилі кантрі". Диск групи "Taking The Long Way" був визнаний "Альбомом року" і "Кращим альбомом у стилі кантрі".

Співачка Мері Джей Блайдж (Mary J Blige), яка вважалася головною фавориткою церемонії, одержала лише три "грамофончика" з восьми можливих.

Ентоні Кіддіс, соліст Red Hot Chili Peppers

Її альбом "The Breakthrough" був визнаний "кращим альбомом в жанрі R&B", а пісня " Be Without You" - кращим записом і жіночим виконанням у цьому стилі.

Інший фаворит премії, група Red Hot Chili Peppers була удостоєна чотирьох нагород при шести номінаціях. Їх пісня "Dani California" була першою в номінаціях "Краща рок-пісня" і "Краще рок-виконання", а альбом "Stadium Arcadium" визнаний кращим записом в стилі рок, а також відзначений за краще оформлення подарункового видання.

Керрі Андервуд

Титулу "Кращий новий артист" була удостоєна переможниця конкурсу American Idol Керрі Андервуд (Carrie Underwood).

Два "грамофончика" отримав ветеран американської фолк-сцени Боб Ділан за свій останній альбом "Modern Times".

У нинішньому році на нагороди американської академії звукозапису був номінований камерний ансамбль "Солісти Москви" на чолі з диригентом Юрієм Башметом. Проте в категорії "Краще виконання у складі малого ансамблю" росіяни поступилися Лос-анджелеській Капелі виконавців камерної музики і диригентові Пітеру Рутенбергу.

Слід додати, що 49-у церемонію "Греммі" відкривало легендарне тріо The Police, що возз`єдналося спеціально для цього виступу. The Police на чолі зі Стінгом виконали свій перший хіт "Roxanne".

Лента.ру