Тріумфатори премії Греммі (3 фото)
У Лос-Анджелесі відбулася 49-а церемонія
|Dixie Chicks
Головним тріумфатором премії стали дівчата з кантрі-тріо Dixie Chicks. Група перемогла в усіх п`яти категоріях, у яких була номінована. Їх пісня "Not Ready To Make Nice" була визнана кращою в найпрестижніших категоріях "Запис року" і "Пісня року", а також в номінації "Краще виконання в стилі кантрі". Диск групи "Taking The Long Way" був визнаний "Альбомом року" і "Кращим альбомом у стилі кантрі".
Співачка Мері Джей Блайдж (Mary J Blige), яка вважалася головною фавориткою церемонії, одержала лише три "грамофончика" з восьми можливих.
|Ентоні Кіддіс, соліст Red Hot Chili Peppers
Інший фаворит премії, група Red Hot Chili Peppers була удостоєна чотирьох нагород при шести номінаціях. Їх пісня "Dani California" була першою в номінаціях "Краща рок-пісня" і "Краще рок-виконання", а альбом "Stadium Arcadium" визнаний кращим записом в стилі рок, а також відзначений за краще оформлення подарункового видання.
|Керрі Андервуд
Два "грамофончика" отримав ветеран американської фолк-сцени Боб Ділан за свій останній альбом "Modern Times".
У нинішньому році на нагороди американської академії звукозапису був номінований камерний ансамбль "Солісти Москви" на чолі з диригентом Юрієм Башметом. Проте в категорії "Краще виконання у складі малого ансамблю" росіяни поступилися Лос-анджелеській Капелі виконавців камерної музики і диригентові Пітеру Рутенбергу.
Слід додати, що 49-у церемонію "Греммі" відкривало легендарне тріо The Police, що возз`єдналося спеціально для цього виступу. The Police на чолі зі Стінгом виконали свій перший хіт "Roxanne".