Міжбанк закрився зниженням долара

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9715/7,9860 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9775/7,9820 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9755/7,9805 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 10:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2683/0,2688 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2681/0,2683 грн./рубль. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2680/0,2682 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 29,7975 рублів за долар (-0,02).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3619/1,3621 дол./євро, а на 15:00 впали до 1,3563/1,3565 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8585/10,8820 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,8415/10,8510 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли значень 10,8180/10,8280 грн./євро.