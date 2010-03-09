Турок, який напав на українське консульство, помер від ран

У стамбульській лікарні помер чоловік, поранений під час нападу на українське консульство.

Про це повідомляє Лента.руз посиланням на турецький телеканал NTV.

За словами начальника міської поліції Хюсейїна ЧАПКІНА, загиблому Волкану Озбудаку було 29 років.

Раніше мер Стамбула Муаммар ГЮЛЕР заявив, що життю пораненого зловмисника нічого не загрожує. За словами чиновника, причиною інциденту стала сварка В.Озбудака з дружиною українського походження.

Як повідомлялося раніше, вранці 9 березня В.Озбудак спробував пройти в консульство, але був зупинений поліцейським. Його попросили показати вміст згортка, який він ніс з собою. В.Озбудак сказав, що в згортку бомба, і відкрив безладну стрілянину. У відповідь вогнем він був поранений.

Х.ЧАПКІН розповів, що у В.Озбудака були якісь проблеми з українською міліцією, він був депортований з країни і намагався вирішити в консульстві якісь питання. За даними телеканалу NTV, турок встиг розповісти поліцейським, що сидів в українській в`язниці, де його піддавали тортурам.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України створена група з питань посилення безпеки і відновлення роботи Генерального консульства в Стамбулі, куди намагався увірватися озброєний чоловік.