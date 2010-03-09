Названо причини вибуху у лікарні в Луганську
Висновок комісії з розслідування
Завершено спеціальне розслідування обставин та причин групового нещасного випадку, що стався 18 січня у луганській лікарні №7.
Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі Держгірпромнагляду, комісія з розслідування виявила, що основними причинами вибуху є:
застосування ущільнювальної прокладки з матеріалу несумісного з киснем у з’єднанні вентиль-редуктор балону з киснем, в результаті чого відбулися спалах та вибух газокисневої суміші в балоні;
використання балону, в якому разом з киснем знаходився газ з високим вмістом вуглецю;
порушення технології заправки балонів медичним киснем, а саме, без попереднього скидання в атмосферу залишкового тиску газу і промивки балону;
застосування балонів з киснем безпосередньо в реанімаційних залах відділення (кисневі балони повинні знаходитися тільки поза межами приміщення);
допуск до обслуговування балонів з киснем осіб, що не пройшли навчання з їхнього безпечного обслуговування.
Через відсутність у комісії фактичних даних про місце заправки балонів (неможливо встановити документальним та експертним шляхом), Держгірпромнагляд звернувся до прокуратури з проханням провести слідчі дії щодо встановлення винних осіб у аварії з боку постачальників кисню.
Як повідомляв УНІАН, 18 січня у лікарні № 7 в Луганську стався вибух кисневого балону, загинули 16 осіб.