Названо причини вибуху у лікарні в Луганську

Завершено спеціальне розслідування обставин та причин групового нещасного випадку, що стався 18 січня у луганській лікарні №7.

Як повідомили УНІАН в інформаційному центрі Держгірпромнагляду, комісія з розслідування виявила, що основними причинами вибуху є:

застосування ущільнювальної прокладки з матеріалу несумісного з киснем у з’єднанні вентиль-редуктор балону з киснем, в результаті чого відбулися спалах та вибух газокисневої суміші в балоні;

використання балону, в якому разом з киснем знаходився газ з високим вмістом вуглецю;

порушення технології заправки балонів медичним киснем, а саме, без попереднього скидання в атмосферу залишкового тиску газу і промивки балону;

застосування балонів з киснем безпосередньо в реанімаційних залах відділення (кисневі балони повинні знаходитися тільки поза межами приміщення);

допуск до обслуговування балонів з киснем осіб, що не пройшли навчання з їхнього безпечного обслуговування.

Через відсутність у комісії фактичних даних про місце заправки балонів (неможливо встановити документальним та експертним шляхом), Держгірпромнагляд звернувся до прокуратури з проханням провести слідчі дії щодо встановлення винних осіб у аварії з боку постачальників кисню.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у лікарні № 7 в Луганську стався вибух кисневого балону, загинули 16 осіб.