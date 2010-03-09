Рівень води в Дніпрі може піднятися на півтора метри

У Херсоні визначили межі та обсяги можливої повені, яка прогнозується на кінець березня, - початок квітня у разі збільшення скидання води з Каховського водосховища в Дніпро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні в мерії Херсона на засіданні міського штабу з питань надзвичайних ситуацій і техногенно-екологічної безпеки.

Межі можливого затоплення визначені, виходячи з даних 1970-х років, коли спостерігалися такі паводки. Як прогнозні дані використовувалося припущення про можливе підвищення рівня води в Дніпрі на 1 м і на 1,5 м вище критичного рівня.

Очікується, що під час підйому води на 1 м підтопленим виявиться 51 будинок, а евакуювати доведеться понад 500 чоловік. При рівні 1,5 м затопить 785 будинків та об`єктів, а евакуювати доведеться майже 3,2 тис. чоловік.

Окрім житлових будинків у зону можливого паводку потрапляють деякі об`єкти ДП "Херсонський морський торговий порт", ДП "Херсонський річковий порт" АСК "Укррічфлот", ВАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів", ВАТ "Херсонський суднобудівний завод", ЗАТ "Херсонський нафтопереробний завод" та ряд інших підприємств міста.

У мерії готують докладний план евакуації населення і майна підприємств на випадок реального паводку.