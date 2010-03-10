Побиття восьмикласниці знімали на відео

Кримінальну справу за фактом побиття ліцеїстки-восьмикласниці порушено прокуратурою міста Судак.

«Підставою для проведення прокурорської перевірки у ліцеї стали відеоматеріали, розміщені в Інтернеті, - запис насильства стосовно восьмикласниці», - повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури.

Інцидент кваліфіковано за статтею Кримінального кодексу про умисне легке тілесне ушкодження. Розслідування доручено місцевому міськвідділу міліції.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що у лютому ученицю 8-го класу жорстоко побили дві дев`ятикласниці. Поки била одна, інша знімала на камеру мобільного телефона, потім вони помінялися ролями. Відео розійшлося по мобільних телефонах школярів, а пізніше потрапило в Інтернет.