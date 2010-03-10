Погода на завтра

Завтра, 11 березня, в Україні утримається мінлива хмарність, переважно без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вдень на Закарпатті та Прикарпатті очікується сніг та мокрий сніг, на крайньому півдні країни невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі становитиме 8-13° морозу, при проясненнях місцями (крім півдня) 14-19° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті та крайньому півдні вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі по області 8-13°, місцями 16° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Києві - вночі 9-11° морозу, вдень близько 0°.