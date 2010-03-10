Євро на міжбанку пішло вгору

На міжбанку торги доларом закрилися зниженням котирувань – 7,9760/7,9800 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9720/7,9870 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9760/7,9810 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9760/7,9800 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:00 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2679/0,2685 грн./рубль, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2684/0,2686 грн./рубль. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2683/0,2685 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель знизився і становив 29,7975 рублів за долар (-0,02).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар стартували з позначки 1,3562/1,3564 дол./євро, а на 15:00 знизилися до 1,3563/1,3565 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8090/10,8330 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,8375/10,8450 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні досягли значень 10,8480/10,8595 грн./євро.