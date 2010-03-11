Ющенко про Бандеру, УПА, Європарламент і Януковича

Лідер «Нашої України», колишній Президент Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Європейський парламент в оцінці присвоєння Степану Бандері звання Героя України продемонстрував “історичний комплекс”.

Про це він заявив під час візиту до Львова, повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”.

Говорячи про період Другої світової війни та його оцінку, В.ЮЩЕНКО наголосив, що у війні на території України брала участь не лише гітлерівська Німеччина та СРСР, а й національні визвольні сили. При цьому він підкреслив, що УПА боролася за Україну. «І ми, безумовно, повинні сказати, що вони - наші герої, бо вони наближали нашу незалежність», - сказав лідер «нашоукраїнців». «Країна, яка не шанує своїх героїв, ніколи не матиме майбутнього», - додав В.ЮЩЕНКО.

Він відзначив, що його рішення про присвоєння С.Бандері звання Героя України викликає багато коментарів, однак підкреслив, що робив це свідомо, бо люди, які боролися за незалежність України у будь-які часи, є нашими героями. «І те забуття, якому вони були піддані, - несправедливе», - зауважив лідер «Нашої України».

«Це рішення необхідне для нашого становлення, самодостатності, для нашого єднання. Я не знаю випадків, коли на брехні можна об’єднуватися. Об’єднуються завжди на правді», - сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він відзначив, що «правда не завжди читається». «І очевидно потрібно ще трохи часу, щоб це моє рішення «прочитали»», - сказав колишній Президент. «Переконаний, що у нації є час для цього», - додав він.

Говорячи про ймовірність ревізувати цей указ, В.ЮЩЕНКО сказав: «Мені болить від того, що хтось до 9 травня хоче щось переглянути».

В.ЮЩЕНКО також подякував Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській обласним радам, які відреагували на резолюцію Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого депутати Європарламенту схвалили резолюцію про ситуацію в Україні, у якій, серед іншого, засудили рішення В.ЮЩЕНКА надати звання Героя України С.Бандері і закликали нового главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА переглянути це рішення.

5 березня В.ЯНУКОВИЧ у ході візиту до Москви пообіцяв до Дня Перемоги скасувати укази про присвоєння Степану Бандері і Роману Шухевичу звань Героя України.